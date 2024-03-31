Ученые РФ планируют создание коллайдера для поиска новых форм материи

Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН планирует создать в России высокотехнологичный электрон-позитронный коллайдер (ВЭПП-6) для исследования новых форм материи.

Затраты на проект оцениваются в 23 млрд рублей, средства будут направлены на разработку высокотехнологичного оборудования. Коллайдер будет построен на базе существующей инфраструктуры Института, что позволит снизить общую стоимость проекта по сравнению с другими подобными установками.

Энергия пучка коллайдера составит от 1 до 2,2 гигаэлектронвольт, а его светимость значительно превысит аналогичные установки. Ожидается, что ВЭПП-6 позволит обнаружить экзотические формы материи, такие как легкие кварки и частицы, состоящие из глюонов. Помимо этого, институт разрабатывает проект электрон-позитронного коллайдера "Супер С-тау фабрика", строительство которого планируется начать после 2030 года, сообщает ТАСС.