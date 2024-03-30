В Рязани на улице Тимакова возобновит работу офис врачебной практики

Сообщается, что с 1 апреля в Рязани вновь начнет свою работу офис врачебной практики, расположенный по адресу улица Тимакова, дом 8. Об этом информируют на официальной странице горбольницы №11 в социальной сети "ВКонтакте". В этом офисе будет принимать пациентов врач-терапевт.

Медицинская информационная система позволит врачу записывать пациентов на консультации к специалистам узкого профиля, назначать дополнительные методы обследования и диагностики, а также оформлять больничные листы по необходимости.

Обслуживание пациентов будет осуществляться по следующим адресам: Касимовское шоссе, дома 42, 44, 44 корпус 1, а также улица Большая, дома 90, 90 корпус 1, 92, 94, 94 корпус 1, 98, 100.