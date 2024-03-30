Минобороны РФ сообщило о 18 сдавшихся в плен военных ВСУ за неделю

На прошлой неделе во время проведения специальных военных операций российским вооруженным силам сдалось в плен 18 украинских военнослужащих, как сообщило Министерство обороны РФ.

Кроме того, за этот период Вооруженные Силы России уничтожили четыре боевые машины реактивных залповых систем, включая Mars II производства Германии, Vampire чешского производства и "Град", а также пять радиолокационных станций для обнаружения и сопровождения воздушных целей типа П-18 и три станции контрбатарейной борьбы производства США. Кроме того, Министерство обороны отметило уничтожение 18 станций радиоэлектронной борьбы, включая "Нота", "Анклав-Н" и "Буковель-AD".