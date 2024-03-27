В РФ предложили систему реабилитации на компьютерных играх для пациентов после инсульта

Ивановские разработчики медицинской техники представили инновационную систему реабилитации, основанную на компьютерных играх, для пациентов после инсульта или серьезной травмы. Система использует специальные тренажеры, интегрированные с компьютерными играми, чтобы помочь пациентам восстановить подвижность и равновесие.
Пациенты используют нейросенсоры на своем теле для выполнения разнообразных заданий на экране, таких как управление дроном или поливание цветов в саду. Это не только способствует физическому восстановлению, но и приносит удовольствие от процесса.
Новая система также предоставляет обратную связь о балансе и положении тела пациента на мультимедийном экране. Задания в играх направлены на развитие подвижности суставов и мышечного тонуса.
Компания ожидает, что эти тренажеры, находящиеся в стадии клинических испытаний, значительно ускорят процесс восстановления и помогут пациентам вернуться к нормальной жизни. В планах также расширение линейки продуктов для работы с когнитивными нарушениями, сообщает Ferra.Ru.
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