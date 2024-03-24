В России разработали экзоскелет, облегчающий переноску грузов на 50%

"Напарник" — уникальный пассивный экзоскелет, разработанный компанией "КБ ВКБМ" и предназначенный для гражданского использования. Он был впервые представлен 19 марта на форуме высоких технологий в России.
Этот экзоскелет работает на базе базовых законов механики и не требует внешних источников энергии для функционирования. Его основной принцип — перенос веса груза через внешний каркас в опорную площадку стопы, что позволяет снизить нагрузку на опорно-двигательный аппарат на 50%.
Особенностью "Напарника" является его легкий вес — всего 4,5 килограмма, что на 30% меньше, чем у аналогов, но при этом он способен переносить до 70 килограммов веса. Экзоскелет обладает модульной конструкцией, позволяющей включать различные элементы, такие как третья рука, лебедка для подъема грузов и различное такелажное оборудование, делая его универсальным в различных областях применения — от медицины и промышленности до туризма и видеосъемки, сообщает NVL.
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