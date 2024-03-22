Эксперт Минздрава Васильева сообщила об успехах России в борьбе с туберкулезом

Главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева на пресс-конференции сообщила об историческом минимуме заболеваемости и смертности от туберкулеза в России по предварительным данным 2023 года. Однако, она отметила риск увеличения заболеваемости из-за последствий пандемии коронавируса, в связи с проблемами профилактических осмотров и госпитализации.

Васильева подчеркнула различия ситуации в регионах, отмечая проблемные зоны на Дальнем Востоке, Сибирском и Уральском ФО, а также благоприятные условия в Центральном, Южном и Северо-Западном федеральных округах. В целом, она подчеркнула необходимость уделять повышенное внимание борьбе с туберкулезом в контексте пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.