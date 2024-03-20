Россия присоединилась к соглашению ВТО по рыболовству

Россия официально присоединилась к Соглашению Всемирной торговой организации (ВТО) по рыболовным субсидиям, вручив соответствующую грамоту генеральному директору ВТО. Это соглашение запрещает государственную поддержку незаконному рыболовству и деятельности в нерегулируемых районах открытого моря.
Постпред России при ВТО выразил уверенность, что реализация этого соглашения будет эффективным инструментом в борьбе с недобросовестными практиками в рыболовстве и способствует достижению Целей ООН в области устойчивого развития.
Соглашение было подписано в июне 2022 года в рамках 12-й Министерской конференции ВТО в целях содействия устойчивому развитию, как приоритетной задаче Организации Объединенных Наций, сообщает РИАМО.
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