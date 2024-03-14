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Ведущие университеты и бизнес создали нормы саморегулирования сферы технологий В РФ
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:47

Ведущие университеты и бизнес создали нормы саморегулирования сферы технологий В РФ

В России в области технологий были разработаны нормы саморегулирования, согласно которым участники Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ) подписали декларацию об ответственной разработке и использовании сервисов на основе генеративного ИИ. Документ, подписанный в рамках международной выставки "Россия", устанавливает этические принципы для разработчиков-исследователей и пользователей нейросетевых сервисов.

Компании-участницы альянса, включая Сбер, Яндекс и MTS AI, а также ряд ведущих вузов и научных организаций, подписали документ. Директор по развитию технологий ИИ в Яндексе Александр Крайнов выразил надежду, что принятие декларации поспособствует развитию сервисов на основе ИИ с соблюдением ответственного отношения к технологии.

Декларация создана с целью саморегулирования в сфере технологий и охватывает различные аспекты осознанного использования разработок на основе ИИ. Академик РАН, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов отметил важность грамотного подхода к использованию искусственного интеллекта.

Компании-участницы альянса согласились принимать совместные меры по предотвращению злоупотребления и созданию недостоверной информации, а также проводить просветительскую работу среди пользователей о возможностях новых технологий, сообщает Газета.Ру.

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