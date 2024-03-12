В России был разработан и представлен уникальный полностью автономный дронопорт

Разработанный дронопорт способен самостоятельно анализировать данные, в первую очередь ориентирован на мониторинг объектов. Эта инновационная технология, разработанная специалистами компании "Русдронопорт", включает в себя новейшие технологии искусственного интеллекта, обеспечивая возможность автономных полетов беспилотных летательных аппаратов и автоматический анализ данных.
Дронопорт представляет собой роботизированную станцию обслуживания беспилотников, где дрон может быть запущен для выполнения задачи полета по команде оператора, находящегося в любой точке страны. Генеральный директор компании, Николай Ряшин, подчеркнул, что интеграция искусственного интеллекта позволяет дрону выполнять задачи мониторинга и анализа данных без прямого участия человека.
Эта разработка ожидается особенно востребованной на промышленных предприятиях и объектах критической инфраструктуры, где требуется постоянный мониторинг и охрана территории, сообщает NVL.
Xiaomi объявила о начале продаж своего первого электромобиля в Китае с 28 марта
SU7 (Speed Ultra) — пятиместный седан, он будет доступен для предзаказа в 59 магазинах Xiaomi в 29 городах Китая.
Главарю клана "Кудокай" заменили меру пресечения со смертной казни на пожизненное тюремное заключение
Высшая судебная инстанция японского города Фукуока определилась с мерой пресечения для главаря одной из самых опасных кланов якудза. Решение о смертной казне заменили на пожизненное лишение свободы.
Исследование МТС выявило изменения в предпочтениях российских туристов относительно морских направлений
В 2023 году Азовское море стало третьим по популярности среди российских морей, привлекая 8% туристов.
Эксперты рассказали, как избавиться от "пивного живота" без полного отказа от алкоголя
Доктор Филип Чант рекомендует увеличить употребление воды, особенно между алкогольными напитками.