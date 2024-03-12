В России был разработан и представлен уникальный полностью автономный дронопорт

Разработанный дронопорт способен самостоятельно анализировать данные, в первую очередь ориентирован на мониторинг объектов. Эта инновационная технология, разработанная специалистами компании "Русдронопорт", включает в себя новейшие технологии искусственного интеллекта, обеспечивая возможность автономных полетов беспилотных летательных аппаратов и автоматический анализ данных.

Дронопорт представляет собой роботизированную станцию обслуживания беспилотников, где дрон может быть запущен для выполнения задачи полета по команде оператора, находящегося в любой точке страны. Генеральный директор компании, Николай Ряшин, подчеркнул, что интеграция искусственного интеллекта позволяет дрону выполнять задачи мониторинга и анализа данных без прямого участия человека.

Эта разработка ожидается особенно востребованной на промышленных предприятиях и объектах критической инфраструктуры, где требуется постоянный мониторинг и охрана территории, сообщает NVL.