Ученые РФ разработали инновационную перчатку для восстановления моторики рук после инсульта

Разработанное устройство позволяет автоматически сгибать пальцы пациента, возвращая им подвижность. В основе технологии лежит применение мягких полимеров, что делает перчатку более комфортной для пользователя и предотвращает появление боли или дискомфорта.

Эта разработка имеет преимущества перед аналогичными устройствами за рубежом, так как в России она не только разработана, но и будет производиться, что способствует доступности и применению в местных условиях, сообщает РИА Новости.