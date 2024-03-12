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Ученые РФ разработали инновационную перчатку для восстановления моторики рук после инсульта
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:18

Ученые РФ разработали инновационную перчатку для восстановления моторики рук после инсульта

Разработанное устройство позволяет автоматически сгибать пальцы пациента, возвращая им подвижность. В основе технологии лежит применение мягких полимеров, что делает перчатку более комфортной для пользователя и предотвращает появление боли или дискомфорта.

Эта разработка имеет преимущества перед аналогичными устройствами за рубежом, так как в России она не только разработана, но и будет производиться, что способствует доступности и применению в местных условиях, сообщает РИА Новости.

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