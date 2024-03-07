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Огонь семейного очага выставки
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:02

Огонь семейного очага выставки "Россия" достиг всех концов страны

Огонь Всероссийского семейного очага "Сердце России" был доставлен во все регионы страны, преодолев расстояние более 154 тыс. км., сообщили организаторы выставки "Россия" на ВДНХ в Москве.

Самыми удаленными городами, куда был направлен огонь, стали Анадырь, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Балтийск и Махачкала.

Огонь был торжественно зажжен на выставке "Россия" во время форума "Родные — Любимые", который проходил 23 января и на котором президент РФ Владимир Путин объявил 2023 год Годом семьи в России.

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