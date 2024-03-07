Огонь Всероссийского семейного очага "Сердце России" был доставлен во все регионы страны, преодолев расстояние более 154 тыс. км., сообщили организаторы выставки "Россия" на ВДНХ в Москве.
Самыми удаленными городами, куда был направлен огонь, стали Анадырь, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Балтийск и Махачкала.
Огонь был торжественно зажжен на выставке "Россия" во время форума "Родные — Любимые", который проходил 23 января и на котором президент РФ Владимир Путин объявил 2023 год Годом семьи в России.
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