"Медиакоммуникационный союз" готовится к разработке обновленной версии антипиратского реестра в РФ

Эксперты издания отмечают, что существующее программное обеспечение ограничивает возможность добавления новых участников в реестр. В ближайшее время планируется выбрать исполнителей для разработки новой системы.

Новая версия реестра будет включать в себя информацию о правообладателях в сфере музыки и литературы, подчеркивает газета.

Антипиратский реестр был инициирован в 2019 году после подписания меморандума между медиакомпаниями, продюсерами и интернет-организациями в предыдущем году. На данный момент в реестре содержится более 216 миллионов ссылок на контент, нарушающий авторские права, сообщает Национальная Служба Новостей.