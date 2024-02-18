Ученые из РФ обнаружили генетические особенности у подростков, родившихся в "кризисную эпоху" 1990-х годов

Ученые из Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН обнаружили варианты генов, связанные с увеличенной стрессоустойчивостью и низкой склонностью к тревожным расстройствам у этой группы детей.

Исследование выявило повышенную частоту двух генетических вариантов, DRD4 и COMT, а также установило, что один из вариантов гена ESR1, способствующий тревожности, был более распространен у детей, родившихся в период кризиса. Работа проведена на протяжении двух лет и предполагает необходимость более масштабных исследований для подтверждения этих результатов, сообщает ТАСС.