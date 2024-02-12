Торосов: Минэкономразвития высказалось о введении платы за выбросы углерода в России

Ведомства Минэкономразвития высказывают мнение о введении платы за выбросы углерода в России, считая это необходимым шагом. Заместитель главы ведомства Илья Торосов поделился этой информацией, отметив, что такой шаг поможет предотвратить отток средств за границу.
Торосов отметил, что европейский механизм углеродного регулирования, действующий через "дружественные" страны, затронет и Россию. По его мнению, стратегически неверно ожидать, что это не повлияет на российскую экономику.
В октябре прошлого года в ЕС заработал механизм трансграничного углеродного регулирования (CBAM), который предусматривает взимание платы с импортеров определенных товаров за выбросы CO2 при их производстве, начиная с 2026 года. Торосов выразил удивление, почему бы не направить эти средства на декарбонизацию внутри страны, а не в бюджеты других государств.
Он также отметил, что в настоящее время ведется обсуждение с представителями бизнеса и органами власти, сообщает "Газета.Ru".
Введение углеродного регулирования необходимо для выполнения обязательств по Парижскому соглашению, цель которого заключается в том, чтобы предотвратить повышение средней температуры на планете более чем на 2°C. Эксперты МВФ оценивают, что такая мера может принести дополнительные доходы в размере 4,3-4,4% ВВП России к 2030 году.
Издание FT рассекретило объединение банкиров Европы
Внутри самого скрытного банковского сообщества Европы проходят одни из крупнейших финансовых сделок в мире, более резонансные, чем даже в Давосе, пишет Financial Review.
На Бали вводится налог для туристов
С 14 февраля 2024 года на острове Бали вводится новый туристический налог в размере менее десяти долларов на человека. Оплата этого налога обязательна для всех туристов и осуществляется наличными или картой Visa и Mastercard в аэропорту Денпасар или в онлайн-приложении.
Ученые Омска разработали средства по предотвращению и лечению кариеса
Ученые Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ) разработали и защитили патент на специальные гелевые составы, которые предотвращают появление кариеса.
Эндокринолог Янг рекомендует включить в рацион корнеплоды на ужин
Вечерний рацион оказывает существенное воздействие на здоровье и вес человека.