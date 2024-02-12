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Торосов: Минэкономразвития высказалось о введении платы за выбросы углерода в России
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:56

Торосов: Минэкономразвития высказалось о введении платы за выбросы углерода в России

Ведомства Минэкономразвития высказывают мнение о введении платы за выбросы углерода в России, считая это необходимым шагом. Заместитель главы ведомства Илья Торосов поделился этой информацией, отметив, что такой шаг поможет предотвратить отток средств за границу.

Торосов отметил, что европейский механизм углеродного регулирования, действующий через "дружественные" страны, затронет и Россию. По его мнению, стратегически неверно ожидать, что это не повлияет на российскую экономику.

В октябре прошлого года в ЕС заработал механизм трансграничного углеродного регулирования (CBAM), который предусматривает взимание платы с импортеров определенных товаров за выбросы CO2 при их производстве, начиная с 2026 года. Торосов выразил удивление, почему бы не направить эти средства на декарбонизацию внутри страны, а не в бюджеты других государств.

Он также отметил, что в настоящее время ведется обсуждение с представителями бизнеса и органами власти, сообщает "Газета.Ru".

Введение углеродного регулирования необходимо для выполнения обязательств по Парижскому соглашению, цель которого заключается в том, чтобы предотвратить повышение средней температуры на планете более чем на 2°C. Эксперты МВФ оценивают, что такая мера может принести дополнительные доходы в размере 4,3-4,4% ВВП России к 2030 году.

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