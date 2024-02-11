Товарооборот между Россией и Турцией в 2023 году снизился на почти 20%

Товарооборот между Россией и Турцией в 2023 году составил $48,5 млрд за январь — ноябрь. Это на $11 млрд меньше, чем в аналогичный период 2022 года.

Генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов отметил, что это падение произошло после резкого роста в 2022 году, когда товарооборот вырос почти в два раза, достигнув $65 млрд. Однако он подчеркнул, что даже при снижении в 2023 году присутствует серьезный потенциал для дальнейшего развития торгово-экономических связей между странами, сообщает Газета.Ру.