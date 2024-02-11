Товарооборот между Россией и Турцией в 2023 году снизился на почти 20%

Товарооборот между Россией и Турцией в 2023 году составил $48,5 млрд за январь — ноябрь. Это на $11 млрд меньше, чем в аналогичный период 2022 года.
Генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов отметил, что это падение произошло после резкого роста в 2022 году, когда товарооборот вырос почти в два раза, достигнув $65 млрд. Однако он подчеркнул, что даже при снижении в 2023 году присутствует серьезный потенциал для дальнейшего развития торгово-экономических связей между странами, сообщает Газета.Ру.
Ученые нашли новый вид медуз в Японии
Исследователи из Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC) обнаружили новый вид медузы на глубине 812 метров у побережья японских островов Огасавара. Новый вид, названный Santjordia pagesi, отличается ярко-красной гастроваскулярной системой в форме креста и небольшим размером — всего 10 сантиметров в диаметре.
У Байдена диагностировали возрастную деменцию
Об этом рассказал специалист Макари, опираясь на внешние проявления болезни.
Форум "Больше, чем путешествие" пройдет во Владивостоке осенью 2024
Это молодежное туристическое мероприятие, организованное совместными усилиями программы "Больше, чем путешествие" и приморской администрации. Форум планируется на три дня с участием более 800 человек.
Россия и Мозамбик рассматривают возможность запуска прямых авиарейсов
Однако дипломат Александр Суриков отмечает, что низкий поток российских туристов в Мозамбике делает такие полеты непрактичными.