В РФ разработали нейросеть, распознающую объекты под микроскопом

Институт интеллектуальной робототехники Новосибирского государственного университета (НГУ) представил инновационную платформу iOk, включающую три бесплатных онлайн-сервиса на основе искусственного интеллекта (ИИ). Разработанные сервисы, No Code ML, DLgram и ParticlesNN, основаны на нейросети Cascade Mask-RCNN, обученной на 5 тыс. объектов.

Эти сервисы, доступные в мессенджерах Telegram и в виде веб-сервиса, предназначены для автоматического анализа и описания изображений, полученных при помощи микроскопов. Они позволяют ученым избавиться от рутинных задач, таких как определение размеров объектов и их количества, которые ранее требовали ручной обработки изображений.

Отличительной особенностью российской разработки является способность работать с изображениями различного разрешения, включая снимки с электронных микроскопов, цифровых камер и видеозаписей, в том числе со смартфонов. Эти сервисы распознают и считают разнообразные объекты, такие как наночастицы, микроорганизмы и клетки.

Согласно заявлению заведующего лабораторией глубокого машинного обучения в физических методах НГУ, Андрея Матвеева, платформа iOk способна игнорировать шумы и засветы на снимках, что улучшает точность результатов по сравнению с аналогичными системами. На текущий момент количество пользователей iOk превышает 500 специалистов, что подтверждает её популярность в ученых сообществах, сообщает Газета.Ру.