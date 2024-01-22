Российские ученые разработали инновационный композитный материал на основе алюминия

Новый материал обладает прочностью, сопоставимой со сталью, при этом его масса втрое меньше. Спецификация включает высокую пластичность при температуре до 500 градусов Цельсия, что делает его эффективным для применения в автомобильной и авиационной промышленности.

Разработанный материал представляет собой сложную структуру, состоящую из микронных и субмикронных зерен алюминия, а также окружающего их "каркаса" из смеси оксида алюминия и металлического алюминия. Процесс получения композита включает смешивание нанопорошков из алюминия и оксида алюминия, их механическое перемолотие и обработку при помощи искрового плазменного спекания.

Ученые выделили один из вариантов материала, содержащий 3% окиси алюминия, как наиболее интересный в плане термомеханических свойств. Этот композит обладает высокой прочностью при нагреве до высоких температур, сохраняя при этом "металлическую" пластичность за счет своей необычной "двойной" структуры.

Эти инновационные алюминиевые композиты, согласно ученым, могут применяться в широком спектре задач в промышленности и науке, включая снижение веса деталей автомобилей и самолетов, подвергаемых интенсивным механическим и тепловым воздействиям. Новый материал выделяется высокой стойкостью к микротрещинам и деформациям, что делает его перспективным решением для различных технических задач, сообщает ТАСС.