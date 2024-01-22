Российские ученые разработали инновационный композитный материал на основе алюминия

Новый материал обладает прочностью, сопоставимой со сталью, при этом его масса втрое меньше. Спецификация включает высокую пластичность при температуре до 500 градусов Цельсия, что делает его эффективным для применения в автомобильной и авиационной промышленности.
Разработанный материал представляет собой сложную структуру, состоящую из микронных и субмикронных зерен алюминия, а также окружающего их "каркаса" из смеси оксида алюминия и металлического алюминия. Процесс получения композита включает смешивание нанопорошков из алюминия и оксида алюминия, их механическое перемолотие и обработку при помощи искрового плазменного спекания.
Ученые выделили один из вариантов материала, содержащий 3% окиси алюминия, как наиболее интересный в плане термомеханических свойств. Этот композит обладает высокой прочностью при нагреве до высоких температур, сохраняя при этом "металлическую" пластичность за счет своей необычной "двойной" структуры.
Эти инновационные алюминиевые композиты, согласно ученым, могут применяться в широком спектре задач в промышленности и науке, включая снижение веса деталей автомобилей и самолетов, подвергаемых интенсивным механическим и тепловым воздействиям. Новый материал выделяется высокой стойкостью к микротрещинам и деформациям, что делает его перспективным решением для различных технических задач, сообщает ТАСС.
Украинская беженка убила немца, отказываясь покидать его квартиру
Украинская гражданка предстала перед немецким судом по обвинению в убийстве мужчины, который предоставил ей убежище в феврале 2022 года.
Боец UFC из Грузии стал жертвой кражи в США
Грузинский боец легчайшего веса в Абсолютном бойцовском чемпионате Мераб Двалишвили поделился, что его кошелек был похищен из его автомобиля в Лас-Вегасе.
Россиянам сообщили, необходимо ли промывать мотор при замене масла
В современных условиях, согласно рекомендациям автоэксперта Александра Носко, промывка системы смазки двигателя при замене масла становится необходимой лишь в определенных ситуациях.
Российские ученые предупредили о надвигающейся магнитной буре
Российские ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук предупредили о надвигающейся магнитной буре, которая ожидается 23 января.