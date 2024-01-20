Биолог Обласова выдвигает предположение о причинах низкой вакцинации детей в России

В России наблюдается значительный рост заболеваемости корью и коклюшем, а также увеличение случаев гриппа и COVID-19. Антонина Обласова отмечает, что чаще всего виноватыми указывают на тех, кто отказывается от прививок для себя и своих детей. Коклюш, вызывающий сильный кашель, за 2023 год выявлен в почти 28 000 случаях, что значительно превышает данные за предыдущий год. Педиатр Татьяна Кашкина подтверждает, что вспышки кори и коклюша начались среди непривитых детей и взрослых.
Многие родители отказываются от вакцинации, и среди них много "антиваксеров" в религиозных группах. Важным фактором также является отсутствие наказаний за отсутствие прививок, единственным мероприятием может быть временный запрет посещения детских учреждений в период эпидемий. Эксперт Обласова отмечает, что низкая информированность о прививках распространена среди врачей и родителей, при этом медсестры могут оспаривать решения врачей, отказываться от многократной вакцинации и вводить в заблуждение родителей относительно безопасности прививок, сообщает Involta.
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