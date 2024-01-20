В Орле тщательно проверили иностранные саженцы

Контроль был проведен в местах полного таможенного оформления, как сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Специалисты ведомства в 2023 году осуществили проверку 2,99 тысяч тонн подкарантинной продукции, ввозимой в Российскую Федерацию, на территории указанных регионов. Осмотры партий иностранных товаров проводились не только в местах полного таможенного оформления, но и в местах назначения.

В Орловской области непосредственно было проконтролировано 0,88 тысячи тонн импортной подкарантинной продукции. Кроме того, более 1,847 миллиона штук саженцев семечковых и декоративных культур, а также различных штучных товаров, включая 870,7 тысячи штук в Орловской области, были осмотрены. Проверено также более 8,4 тысячи кубометров пиломатериалов и крепежной древесины. Всего за год было оформлено 645 актов карантинного фитосанитарного контроля в этих двух регионах, сообщает "Неделя в Орле".

Пресс-служба ТУ Россельхознадзора уточнила, что основными странами-импортерами подкарантинной продукции являются Беларусь и Казахстан, которые предоставляют 92% от общего объема поступающей продукции (2739 тонн). Оставшиеся 8% (255 тонн) поступили из Сербии, Франции, Австрии, Италии и других стран.

По результатам карантинного фитосанитарного контроля были выявлены карантинные объекты для Российской Федерации в 50,7 тоннах подкарантинной продукции (семена). Эти объекты включают в себя вирус некротического пожелтения жилок свеклы, вирус коричневой морщинистости плодов томата, пурпурный церкоспороз сои, и амброзию полыннолистную. Зараженные партии подкарантинной продукции были запрещены к ввозу на территорию РФ и возвращены грузоотправителям.