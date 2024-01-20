Улицы Орла стали свободнее от криминала

Уровень уличной преступности в регионе снизился почти на треть. В 2023 году в Орловской области удалось уменьшить количество преступлений на 29,1%, сравнивая с предыдущим годом. Общее число зарегистрированных преступлений за прошлый год составило 986, по данным информационно-аналитической записки регионального Управления МВД России.

По оценкам ведомства, положительное воздействие на уровень уличной преступности оказали принятые меры. Например, в ходе патрульно-постовой службы полиции в 2023 году были выявлены 1227 человек, находившихся на улицах в состоянии сильного алкогольного опьянения. Из них 331 человек были переданы бригадам скорой помощи для доставки в медицинские учреждения.

За год было составлено 2409 административных протоколов за появление в общественных местах в состоянии опьянения и 6682 протокола за распитие спиртных напитков. Кроме того, 1713 граждан были привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство, сообщает "Неделя в Орле".

С применением технических средств АПК "Безопасный город" было раскрыто 12 преступлений и предотвращено 204 административных правонарушения в прошлом году. Управление МВД также сообщило о формировании и внесении в региональный реестр 36 народных дружин с общей численностью 729 человек, из которых 5 дружин с 410 членами функционируют в Орле. Кроме того, созданы шесть дружин из членов казачьих обществ различных районов области с численностью 59 человек.

В рамках соглашений с казачьими обществами в 20 районах региона проведены совместные мероприятия по обеспечению общественного порядка. Общественность также сыграла ключевую роль в выявлении восьми преступлений и предотвращении 445 административных правонарушений в 2023 году, по данным Управления МВД. С целью профилактики преступлений в общественных местах распространено более 52 тысяч памяток, размещено 237 материалов в СМИ и показано 25 сюжетов по телевидению. В сотрудничестве с органами государственной и муниципальной власти, а также другими правоохранительными органами обеспечен правопорядок при проведении 2596 мероприятий с участием массовых граждан, включая выборы губернатора, в ходе которых не было зафиксировано нарушений общественного порядка.