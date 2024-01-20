Памятник "Героям земли Новгородской" открыли в Великом Новгороде

В сквере Воинской славы Великого Новгорода торжественно открыли памятник "Героям земли Новгородской". Этот монумент был установлен Российским военно-историческим обществом в рамках национального проекта "Культура", и его открытие приурочено к 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, как сообщает корреспондент ТАСС.

Судьба жителей новгородской земли в период Великой Отечественной войны стала символом как огромных трудностей, так и несокрушимой воли всего советского народа. Оккупанты принесли ужасные разрушения и совершили бесчеловечные преступления, включая целенаправленный геноцид мирных граждан, оставивший невылечимые раны в народной памяти. Однако эти жертвы не прошли даром, так как войска Красной Армии смогли освободить город, что стало ключевым событием для снятия блокады Ленинграда и достижения Великой Победы, сообщает ТАСС.

Сквер Воинской славы был выбран местом для увековечивания 98 имен новгородцев и уроженцев других мест, чьи жизни тесно связаны с новгородской землей. В ходе торжественной церемонии научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков представил приветствие помощника президента РФ Владимира Мединского.

Мэр Великого Новгорода Александр Розбаум подчеркнул уникальность того факта, что город встретил освободителей, практически оставшись пустым, за исключением 51 человека. Он выразил глубокую скорбь по поводу трагедии, подчеркнув, что это неотъемлемая часть национальной памяти. Розбаум также подчеркнул, что благодаря настойчивости и силе духа россиян Новгород возродился, и призвал к тому, чтобы подвиг народа никогда не забывался, и чтобы фашизм не повторился.

Открытие памятника было результатом открытого творческого конкурса, проведенного Российским военно-историческим обществом. По его итогам лучшей была признана работа архитектора Константина Фомина. Памятник представляет собой четыре закругленных гранитных пилона с выведенными фамилиями Героев Советского Союза.