Турпоток в Кисловодске в новогодние праздники вырос на треть

В новогодние праздники в Кисловодске отметили рекордное посещение — 90 тыс. туристов, что на 30% превышает показатель предыдущего года. Об этом сообщил глава курорта Евгений Моисеев, подчеркнув, что с 30 декабря по 9 января город посетили 90 тыс. туристов, не включая однодневных экскурсантов.

Моисеев отметил, что ежедневно в город въезжало примерно 20 тыс. машин. При этом около 35 тыс. человек отдыхали в коллективных средствах размещения, а остальные предпочли гостиницы, частные сектора, включая однодневных экскурсантов, сообщает ТАСС.

Глава Кисловодска пояснил, что такой рекордный турпоток обусловлен разнообразием направлений туризма в городе. Он также подчеркнул, что весь период новогодних праздников были организованы бесплатные экскурсии, мастер-классы, активная детская программа, а также различные спортивные мероприятия.

Отдельное внимание Моисеев уделил успешному проведению первого горячего фестиваля пончиков, который собрал огромное количество участников.