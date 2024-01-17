Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.01.2024 : 88,354
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.01.2024 : 96,0531
Турпоток в Кисловодске в новогодние праздники вырос на треть
  1. Главная
  2. Общество
  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 20:44

Турпоток в Кисловодске в новогодние праздники вырос на треть

В новогодние праздники в Кисловодске отметили рекордное посещение — 90 тыс. туристов, что на 30% превышает показатель предыдущего года. Об этом сообщил глава курорта Евгений Моисеев, подчеркнув, что с 30 декабря по 9 января город посетили 90 тыс. туристов, не включая однодневных экскурсантов.

Моисеев отметил, что ежедневно в город въезжало примерно 20 тыс. машин. При этом около 35 тыс. человек отдыхали в коллективных средствах размещения, а остальные предпочли гостиницы, частные сектора, включая однодневных экскурсантов, сообщает ТАСС.

Глава Кисловодска пояснил, что такой рекордный турпоток обусловлен разнообразием направлений туризма в городе. Он также подчеркнул, что весь период новогодних праздников были организованы бесплатные экскурсии, мастер-классы, активная детская программа, а также различные спортивные мероприятия.

Отдельное внимание Моисеев уделил успешному проведению первого горячего фестиваля пончиков, который собрал огромное количество участников.

Мир

Пентагон: США не находятся в состоянии войны с хуситами

Пентагон: США не находятся в состоянии войны с хуситами

Соединенные Штаты не находятся в состоянии военного конфликта с хуситами, представителями движения "Ансар Аллах" в Йемене, и не стремятся расширять масштабы противостояния на Ближнем Востоке.

Читать полностью
Крылатые ракеты и сотни бомб: Париж выдает помощь Киеву за гарантии безопасности

Крылатые ракеты и сотни бомб: Париж выдает помощь Киеву за гарантии безопасности

Франция намерена передать Украине необходимое вооружение. В своем обращении Макрон заявил, что Франция будет заботиться об «украинских друзьях».

Читать полностью

Общество

Орешкин: нефтегазовый сектор не самая перспективная часть экономики

Орешкин: нефтегазовый сектор не самая перспективная часть экономики

Резкого роста спроса на нефть в мире не следует ожидать, поскольку нефтегазовый сектор не является наиболее перспективной частью российской экономики.

Читать полностью
Показ исторических барельефов с доходного дома усадьбы Салтыковых проведут в Москве

Показ исторических барельефов с доходного дома усадьбы Салтыковых проведут в Москве

Барельефы XVIII-XIX веков с доходного дома усадьбы Салтыковых, расположенные на Никольской улице в Москве, на данный момент находятся под заботливым присмотром мастерских Российской академии художеств.

Читать полностью

Новости