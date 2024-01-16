Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.01.2024 : 87,6457
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.01.2024 : 95,6007
Владимир Путин отметил высокие темпы развития Сахалина
  1. Главная
  2. Общество
  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 19:51

Владимир Путин отметил высокие темпы развития Сахалина

Президент РФ Владимир Путин, встречаясь с руководителями муниципальных образований различных регионов России, высказал удовлетворение по поводу активного развития Сахалина и увеличения уровня доходов его жителей.

"Развитие Сахалина и значительный рост доходов населения — это действительно положительная динамика", — подчеркнул глава государства.

Президент выразил интерес к демографической ситуации в регионе, обратившись к мэру Южно-Сахалинска Сергею Надсадину, предполагая улучшение показателей рождаемости и возможный приток населения. Надсадин сообщил о планах по строительству инженерной школы и водородного полигона, что, по его мнению, способствует привлечению новых жителей, сообщает ТАСС.

"Мы осознаем, что развитие экономики должно создавать благоприятные условия для людей. Это важно даже для бизнеса и в значительной степени является результатом вашей деятельности", — подчеркнул Президент, поздравив Надсадина с успешными результатами проделанной работы.

Мир

В Саудовской Аравии заявили, что признают Израиль в случае решения палестинского вопроса

В Саудовской Аравии заявили, что признают Израиль в случае решения палестинского вопроса

Саудовская Аравия рассматривает возможность признания государства Израиль после разрешения палестинского вопроса.

Читать полностью
Иран ударил по объектам в Иракском Курдистане и Сирии в ответ на теракт

Иран ударил по объектам в Иракском Курдистане и Сирии в ответ на теракт

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) осуществил ракетные удары по объектам в провинции Идлиб в Сирии и столице Иракского Курдистана, Эрбиле.

Читать полностью

Общество

Молодым семьям гранты на открытие бизнеса выдадут в Псковской области

Молодым семьям гранты на открытие бизнеса выдадут в Псковской области

Власти Псковской области разработали новый комплекс мер поддержки молодых семей, включая предоставление грантов на осуществление проектов в сфере семейного бизнеса и погашение ипотеки.

Читать полностью
Шаман стал голосом выставки

Шаман стал голосом выставки "Россия"

Шаман, известный певец, стал звучным голосом Международной выставки-форума "Россия". Известия о захватывающих событиях в России теперь поступают через динамические радиоточки ВДНХ, как сообщает пресс-служба форума.

Читать полностью

Новости