Владимир Путин отметил высокие темпы развития Сахалина

Президент РФ Владимир Путин, встречаясь с руководителями муниципальных образований различных регионов России, высказал удовлетворение по поводу активного развития Сахалина и увеличения уровня доходов его жителей.
"Развитие Сахалина и значительный рост доходов населения — это действительно положительная динамика", — подчеркнул глава государства.
Президент выразил интерес к демографической ситуации в регионе, обратившись к мэру Южно-Сахалинска Сергею Надсадину, предполагая улучшение показателей рождаемости и возможный приток населения. Надсадин сообщил о планах по строительству инженерной школы и водородного полигона, что, по его мнению, способствует привлечению новых жителей, сообщает ТАСС.
"Мы осознаем, что развитие экономики должно создавать благоприятные условия для людей. Это важно даже для бизнеса и в значительной степени является результатом вашей деятельности", — подчеркнул Президент, поздравив Надсадина с успешными результатами проделанной работы.
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