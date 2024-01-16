Владимир Путин отметил высокие темпы развития Сахалина

Президент РФ Владимир Путин, встречаясь с руководителями муниципальных образований различных регионов России, высказал удовлетворение по поводу активного развития Сахалина и увеличения уровня доходов его жителей.

"Развитие Сахалина и значительный рост доходов населения — это действительно положительная динамика", — подчеркнул глава государства.

Президент выразил интерес к демографической ситуации в регионе, обратившись к мэру Южно-Сахалинска Сергею Надсадину, предполагая улучшение показателей рождаемости и возможный приток населения. Надсадин сообщил о планах по строительству инженерной школы и водородного полигона, что, по его мнению, способствует привлечению новых жителей, сообщает ТАСС.