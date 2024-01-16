Молодым семьям гранты на открытие бизнеса выдадут в Псковской области

Власти Псковской области разработали новый комплекс мер поддержки молодых семей, включая предоставление грантов на осуществление проектов в сфере семейного бизнеса и погашение ипотеки. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства после встречи губернатора Михаила Ведерникова с представителями фракций в Псковском областном собрании депутатов.

Тема укрепления демографии приобретает важное значение для Псковской области, где в настоящее время наблюдается снижение рождаемости, а также уменьшение числа семей с появлением первенца, по данным регионального комитета по социальной защите.

Новые меры поддержки будут направлены на помощь молодым семьям до 35 лет и включают гранты для проектов в сферах культуры, спорта, образования и развития семейного бизнеса. Всего будет выбрано 10 победителей, из которых три получат гранты в размере одного миллиона рублей, а семь - по 300 тысяч рублей. Предлагается также выплачивать сумму в 300 тысяч рублей на погашение ипотеки не только при рождении первенца, но и при появлении второго ребенка, что поможет снизить финансовую нагрузку на семью в вопросе приобретения жилья, сообщает ТАСС.

Кроме того, введены новые дополнительные меры поддержки, такие как помощь в покупке учебников для детей, обучающихся на дому. На реализацию всех предложенных мер потребуется дополнительные финансовые средства в размере почти 126 миллионов рублей. Губернатор выразил уверенность в поддержке такого решения со стороны депутатов и подчеркнул готовность дальнейшего развития региональных инициатив. Ранее уже были приняты решения по поддержке молодых семей в области рождения первого ребенка, выплаты жилищного кредита при этом событии, а также проведения конкурсов "Лучшая городская и сельская семья".

Общий объем финансирования на 2024 год составит 760 миллионов рублей. Предложение губернатора о расширении числа победителей в конкурсе "Лучшая городская и сельская семья" до 10 человек, получающих по 2,5 миллиона рублей для улучшения жилищных условий, также было приведено в действие, а изменения в правилах позволят участвовать семьям с тремя и более детьми.