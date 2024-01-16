В Карелии начали отбор личного состава для частей и подразделений в регионе

В Карельском военкомате начался отбор личного состава для частей и подразделений, которые будут размещены на территории региона и ответственны за оборону Северо-Западного направления Российской Федерации. Об этом сообщил военный комиссар республики Андрей Артемьев журналистам.
"Уже несколько дней мы занимаемся формированием личного состава для подразделений, которые будут размещены в республике Карелия. Эти карельские части будут выполнять важные задачи по обеспечению обороны, защите Отчизны, особенно на Северо-Западном направлении в интересах страны", — пояснил комиссар.
В январе 2023 года Министерство обороны России объявило о решении создать два новых военных округа — Московский и Ленинградский, а также армейский корпус в Карелии, сообщает ТАСС.
Ранее, на заседании Совета безопасности России под председательством секретаря Николая Патрушева, глава Карелии предложил образовать государственную межведомственную комиссию по вопросам размещения армейского корпуса на территории республики. По его мнению, такая комиссия сможет комплексно решить инфраструктурные вопросы в пограничных районах республики и обеспечить успешное развертывание воинских формирований в соответствии с задачами, поставленными министром обороны России Сергеем Шойгу.
Западная граница Карелии совпадает с границей России и Финляндии, протяженность которой составляет 798 км. С 4 апреля 2023 года Финляндия является членом НАТО. Автомобильные пункты пропуска на сухопутной границе с Россией закрыты до 11 февраля по решению Министерства внутренних дел Финляндии.
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