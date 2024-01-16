Владимир Путин поручит кабмину оценить необходимость допподдержки муниципальных служащих

Президент России Владимир Путин поручит правительству оценить необходимость предоставления дополнительной поддержки муниципальным служащим. Глава государства 16 января проводит встречу с руководителями муниципальных образований субъектов РФ.

"Если возникает идея рассмотреть вопрос о предоставлении каких-либо льгот или дополнительной поддержки для муниципальных служащих, я откровенно говорю, что сейчас нельзя утверждать, что мы непременно это сделаем. Это требует анализа, так как это дополнительные расходы. Однако, мы можем обсудить этот вопрос. Я обязательно поручу правительству рассмотреть, в каких направлениях и каким специалистам необходима поддержка и что для них можно предпринять", — заявил Путин в ответ на предложение одной из участниц встречи.