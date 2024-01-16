В результате камнепада в Дагестане погиб один человек

Трое людей, находившихся в автомобиле, оказались под камнепадом в горной местности Унцукульского района Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике. Инцидент произошел 16 января на участке автодороги Буйнакск — Ботлих. В результате камнепада один человек погиб, а двое пострадали. Все они находились в момент происшествия в автомобиле ВАЗ-2114.
"Двоих доставили в Унцукульскую центральную районную больницу", — дополнили в ведомстве.
В настоящее время, как сообщили в МЧС, принято решение о временном закрытии дороги для проведения работ по устранению последствий происшествия. Ранее было объявлено, что водитель в Дагестане сумел избежать камнепада. На опубликованных в сети видеоматериалах видно, как автомобиль едва не был завален камнями, но водитель оперативно реагировал, отступив назад в нужный момент, сообщает "М24".
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