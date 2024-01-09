Россия обладает запасами редкоземельных металлов, достаточными для удовлетворения мирового спроса более чем на 100 лет

Минприроды подчеркивает создание технологий и строительство промышленных комплексов для производства этих металлов. Согласно данным ведомства, Россия ежегодно добывает значительные объемы никеля и кобальта, занимая третье место в мире по производству этих металлов.

Основываясь на мировом лидерстве в добыче и производстве металлов, Россия стремится к расширению цепочек переработки, включая производство конечных продуктов. Согласно главе Минприроды Александру Козлову, страна готова делиться опытом и технологиями с партнерами, рассматривая сотрудничество как технологическое партнерство, сообщает ТАСС.