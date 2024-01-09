На 8 млрд рублей правительство поддержит производителей сельхозпродукции

В 2024 году правительство выделит дополнительные 8 миллиардов рублей для поддержки производителей сельхозпродукции. Новое постановление уточняет процедуру предоставления этих средств.
Для получателей гранта "Агростартап" установлен новый минимальный размер в 1,5 миллиона рублей, который теперь может быть использован, в том числе, на приобретение саженцев ягодных культур.
Регионы получат автономию в выборе приоритетных сфер деятельности для возмещения части затрат аграриев. Среди новых пунктов в перечне затрат — приобретение посадочного материала ягодных культур, молодняка крупного рогатого скота и ягод у граждан, занимающихся личными подсобными хозяйствами, сообщает "Новости ИА Башинформ".
Согласно пресс-службе кабмина, в число сельскохозяйственных потребительских кооперативов теперь будут включаться потребительские общества, у которых не менее 70% выручки происходит от заготовки, хранения, переработки и сбыта сельхозпродукции.
Для сельхозкооперативов Сибири увеличится размер возмещения затрат на приобретение техники и оборудования с 50% до 60%. При этом общая сумма таких выплат не должна превышать 10 миллионов рублей. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул: "Рассчитываем, что благодаря принятым решениям еще больше наших граждан смогут организовать свой бизнес, обеспечивая людей качественными отечественными продуктами питания".
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