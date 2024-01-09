Российские ученые создали улучшенный полимер для заполнения опасных сосудистых сплетений

Разработанный препарат, предназначенный для предотвращения разрыва сосудов и обработки патологических образований, обещает быть более эффективным и доступным, чем импортные аналоги. Исследования проводились совместно с хирургами из национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава РФ.
Полимер, разработанный с использованием электрохимически активных соединений и материалов, успешно прошел тесты на мини-пигах. Его вязкость и светимость были подобраны под различные диаметры сосудов.
В результате исследований ученые создали чистый по составу препарат, лишенный ненужных примесей. Планируется, что в 2024 году начнутся последние этапы разработки, включая упаковку, тестирование на токсичность и клинические испытания. Ожидается, что компания "Медин" уже через год начнет производство отечественных эмболизатов, более доступных по стоимости и чище по составу по сравнению с импортными аналогами, сообщает РИА Новости.
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