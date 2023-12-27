Российские ученые создали проект установки для изучения физики плазмы нового поколения

Специалисты из Института ядерной физики им. Г. И. Будкера создали эскиз газодинамической многопробочной ловушки (ГДМЛ) стоимостью почти 10,5 млрд рублей. Планируется нагрев плазмы до 150 млн градусов с целью разработки термоядерного реактора.
Установка может способствовать созданию компактных, экономичных и экологически чистых термоядерных реакторов. Проект входит в рамки федерального проекта "Разработка технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий" на 2025-2030 годы. Ожидается использование альтернативных видов топлива, таких как чистый дейтерий и комплексы дейтерия с гелием и бором, что может сделать реактор более безопасным и с меньшим уровнем радиоактивных отходов. Установка будет иметь длину 30 метров и магнитное поле от 1,5 Тесла в центре до 20 Тесла в пробках.
Таяние ледников может привести к освобождению древних вирусов, спящих в них десятки или сотни тысяч лет
Этот процесс представляет серьезную угрозу для человечества, особенно в полярных областях, где содержится большинство первобытных патогенов.
Президент Абхазии подписал новое соглашение о передаче России госдачи в Пицунде
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал закон о ратификации нового соглашения о передаче России государственной дачи "Пицунда".
Стартап-компания АО "Кама" представила технические характеристики российского электрокара "Атом"
Автомобиль будет сопоставим по размерам с Lada Granta хетчбэк, имея длину 3995 мм и ширину 1780 мм. Оснащен полностью независимой подвеской, приводом только задним и силовой установкой мощностью 204 л.с. Батарея на 77 киловатт позволяет проезжать до 500 километров без подзарядки.
Autonews представил пошаговую инструкцию по снятию стеклоочистителей на автомобиле
Autonews представил пошаговую инструкцию по снятию стеклоочистителей на автомобиле, подчеркивая разнообразие креплений и их влияние на продолжительность использования. Несмотря на многочисленные ограничения, широкий выбор стеклоочистителей на рынке может стать замысловатым для владельцев.