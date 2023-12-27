Российские ученые создали проект установки для изучения физики плазмы нового поколения

Специалисты из Института ядерной физики им. Г. И. Будкера создали эскиз газодинамической многопробочной ловушки (ГДМЛ) стоимостью почти 10,5 млрд рублей. Планируется нагрев плазмы до 150 млн градусов с целью разработки термоядерного реактора.

Установка может способствовать созданию компактных, экономичных и экологически чистых термоядерных реакторов. Проект входит в рамки федерального проекта "Разработка технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий" на 2025-2030 годы. Ожидается использование альтернативных видов топлива, таких как чистый дейтерий и комплексы дейтерия с гелием и бором, что может сделать реактор более безопасным и с меньшим уровнем радиоактивных отходов. Установка будет иметь длину 30 метров и магнитное поле от 1,5 Тесла в центре до 20 Тесла в пробках.