Новые промышленные и социальные объекты в Тамбовской области "Россети" обеспечат мощностью

Группа "Россети" предоставит энергию для новых промышленных и социальных объектов в Тамбовской области. Об этом сообщается после встречи губернатора Тамбовской области Максима Егорова с генеральным директором компании "Россети" Андреем Рюминым.

На встрече обсуждалось развитие энергетического комплекса и подключение новых потребителей к сетям. Глава региона подчеркнул интерес правительства Тамбовской области к развитию промышленного комплекса, запуску новых производств, производству новых товаров и созданию рабочих мест с приличной оплатой труда. Егоров отметил, что для успешной реализации инвестиционных проектов создается надежная инфраструктура, а энергосетевой комплекс региона постоянно модернизируется.

Андрей Рюмин подчеркнул, что Тамбовская область является одним из лидеров в промышленном росте, поэтому многие проекты компании связаны с подключением производственных предприятий к сетям. Кроме того, проводится системная модернизация сетей для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Согласно сообщению, в 2023 году группа "Россети" выделила 1 миллиард рублей на развитие электросетей в регионе, и в 2024 году планируются инвестиции на уровне 1,6 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.

Компания уже провела несколько значительных мероприятий, влияющих на надежность системы, включая модернизацию подстанций "Компрессорная" и "Иловайская", а также линии передачи "Липецкая - Котовская". В 2024 году начнется технологическое обновление подстанции "Тамбовская", от которой зависит электроснабжение более 300 тысяч жителей столицы региона и прилегающих районов.

Дочерняя компания "Россети Центр" реализует проекты в распределительном комплексе для обеспечения электроснабжения новых потребителей, таких как складской комплекс в индустриальном парке "Котовск", маслобойный завод в Инжавинском районе, строящиеся школы и другие социально значимые объекты. Планируется также широкомасштабная работа по модернизации сетей наружного освещения в Тамбове.

О "Россети": Компания "Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире, включая 43 дочерние и зависимые организации, такие как "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.