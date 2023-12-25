Полностью закрыли два участка трассы в Оренбургской области

Движение транспортных средств на востоке Оренбургской области временно приостановлено из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. С 22:00 прекращено движение на двух участках автомобильных дорог регионального значения: Орск - Домбаровский - Светлый с 19 км (подъезд к пункту пропуска "Орск") по км 216 (въезд в населенный пункт Светлый) в Новоорском, Домбаровском и Светлинском районах; а также с 0 км (подъезд к городу Ясный от автодороги Орск - Домбаровский - Светлый) по км 11+020 в Ясненском городском округе, сообщает ТАСС.

Причиной являются неблагоприятные погодные условия, как указано в официальном сообщении.