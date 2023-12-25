Минсельхоз: аграриям поставили свыше 5,5 тыс. единиц сельхозтехники

С начала мая 2023 года российским фермерам было поставлено более 5,5 тыс. единиц сельскохозяйственной техники. Об этом информирует Министерство сельского хозяйства (Минсельхоз) в рамках предварительных итогов выполнения плана поставок сельскохозяйственных тракторов отечественного и белорусского производства.

"В мае текущего года Минсельхозом России и Минпромторгом России был утвержден план поставок сельскохозяйственных тракторов по сниженным и фиксированным ценам для поддержки российских аграриев. На сегодняшний день поставлено более 5,5 тыс. единиц техники", — говорится в официальном сообщении.

В нем также отмечается, что около 56% всех тракторов были приобретены с использованием мер государственной поддержки, включая льготный лизинг и льготное инвестиционное кредитование, сообщает ТАСС.