Минсельхоз: аграриям поставили свыше 5,5 тыс. единиц сельхозтехники

С начала мая 2023 года российским фермерам было поставлено более 5,5 тыс. единиц сельскохозяйственной техники. Об этом информирует Министерство сельского хозяйства (Минсельхоз) в рамках предварительных итогов выполнения плана поставок сельскохозяйственных тракторов отечественного и белорусского производства.
"В мае текущего года Минсельхозом России и Минпромторгом России был утвержден план поставок сельскохозяйственных тракторов по сниженным и фиксированным ценам для поддержки российских аграриев. На сегодняшний день поставлено более 5,5 тыс. единиц техники", — говорится в официальном сообщении.
В нем также отмечается, что около 56% всех тракторов были приобретены с использованием мер государственной поддержки, включая льготный лизинг и льготное инвестиционное кредитование, сообщает ТАСС.
"С учетом достигнутых положительных результатов участники мероприятия обсудили возможность продолжения плановых закупок в 2024 году", — добавили в Минсельхозе.
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