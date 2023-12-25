Пошлину на экспорт подсолнечного масла в январе на нулевом уровне сохранила РФ

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в январе 2024 года сохранится на нулевом уровне, как и в предыдущем месяце, согласно информации, представленной Минсельхозом. В июне текущего года пошлина была обнулена впервые с февраля.

В то время как пошлина на экспорт подсолнечного шрота в январе 2024 года увеличится до 4,079 тыс. рублей за тонну, по сравнению с декабрем, где она составляла 3,313 тыс. рублей. Расчет пошлины на масло основан на индикативной цене в размере $772,1 за тонну (в сравнении с $783,9 в предыдущем месяце), а пошлина на шрот будет составлять $239,9 ($232,8 месяцем ранее).

С 1 сентября 2021 года по 31 августа 2023 года действовала плавающая вывозная пошлина на подсолнечное масло в размере 70%. Она взималась с разницы между базовой ценой и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), скорректированной на величину корректирующего коэффициента, сообщает ТАСС.

В августе правительство РФ продлило действие пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота до 31 августа 2024 года.