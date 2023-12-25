Петербургские троллейбусы и автобусы разукрасили в честь Мейерхольда

На петербургских улицах появились автобусы и троллейбусы, стилизованные под знаменитый спектакль Всеволода Мейерхольда "Маскарад". Инициатива связана с 150-летием со дня рождения выдающегося театрального режиссера, как сообщили в комитете по транспорту. Пять автобусов "Пассажиравтотранса", следующих по маршрутам №№ 7 и 49, были одеты в театральные костюмы.

Пассажиры троллейбусов №№ 1, 3, 5, 8, 11, 15, 22 также смогут прокатиться на необычном транспорте. Основным элементом дизайна стали эскизы костюмов, созданные художником Александром Головиным. Акция проводится совместно с Александринским театром. Это не первый подобный проект: в прошлом году автобусы были оформлены в честь 190-летия здания Александринки, построенного по проекту Карла Росси.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, ответственный за транспортную отрасль, прокомментировал акцию: "Мы совместно популяризируем театральное искусство, укрепляя имидж транспортной системы культурной столицы". На прошлой неделе на улицы города также вышли новогодние трамваи и автобусы, украшенные гирляндами и праздничными рисунками. Семь новогодних автобусов "Пассажиравтотранса" управляют водители в костюмах Деда Мороза, а в салоне работают кондукторы-Снегурочки, сообщает dp.ru.

В октябре был запущен первый ретротрамвай "Достоевский" с вагонами в стиле 1960-х годов, специально разработанный для Петербурга.