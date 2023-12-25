Россиянам, у которых есть квартира, объявили о новом запрете в 2024 году

Российским владельцам жилья, у которых есть квартира, объявили о важном запрете на 2024 год. В случае нарушения этого запрета им придется ежедневно уплачивать штраф в размере 500 рублей. Ирина Сивакова, юрист, поделилась данной информацией в своем Telegram-канале "Юридические тонкости", рассказывая о недавнем судебном случае из Республики Удмуртия.

Жители многоквартирного дома обратились в управляющую компанию с жалобой на соседку, которая провела незаконную перепланировку, разместив ванную комнату над жилым пространством соседей снизу - действие, запрещенное действующим законодательством. После проверки коммунальных служб, женщина категорически отказалась пускать их в свою квартиру.

Управляющая компания обратилась в суд с запросом обеспечения доступа для осмотра санитарно-технического состояния оборудования и инженерных сетей, сообщает "Агентство Бизнес Новостей".

В соответствии с Правилами пользования жилым помещением граждане обязаны учитывать интересы соседей и соблюдать требования санитарных норм и пожарной безопасности. Суд удовлетворил иск управляющей компании, подчеркнув важность выполнения этих правил. Теперь женщине, совершившей незаконную перепланировку, необходимо обеспечить доступ коммунальщиков в свою квартиру в течение 10 дней и привести все в соответствие с нормами за свой счет.

В противном случае ей придется уплачивать неустойку в размере 500 рублей за каждый день неисполнения решения суда, так как отказ управляющей компании в доступе в квартиру теперь строго запрещен. Ранее АБН24 предупреждал о возможности потери жилья и задолженности, ссылаясь на предупреждение Центробанка.