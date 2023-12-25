В МИД РФ заявили, что гуманитарная резолюция СБ ООН не изменит ситуацию в Газе без прекращения огня

Принятая Советом Безопасности ООН резолюция относительно гуманитарного доступа в сектор Газа неспособна решить кризисную ситуацию в этом регионе без условия полного прекращения военных действий. Таково заявление Министерства Иностранных Дел РФ. В сообщении подчеркивается, что новая резолюция № 2720 СБ ООН не обладает необходимым эффективным механизмом безусловного прекращения боевых действий для улучшения катастрофического положения.
Генеральный секретарь ООН и руководители гуманитарных организаций вновь подчеркивают невозможность поставки гуманитарной помощи в условиях массированных ударов и бомбардировок. Проходящие грузы считаются лишь "каплей в океане" страданий и потребностей людей, поскольку гражданская инфраструктура, включая медицинские объекты, фактически полностью разрушена, сообщает ТАСС.
В МИД РФ подчеркнули, что Россия воздержалась при голосовании по резолюции, реагируя на соответствующие обращения представителей Палестины и арабских стран, которые несут ответственность за свои действия. Министерство подтвердило свою позицию, осуждая террористический акт 7 октября в отношении Израиля и призывая к срочному прекращению огня, что является обязательным условием для обеспечения гуманитарного доступа к нуждающимся. МИД также выразил недовольство тем, что требования о немедленном и общем прекращении огня были исключены представителями США еще на этапе согласования документов.
В результате Совет Безопасности ООН, основной орган по поддержанию международного мира и безопасности, неспособен выполнять свои обязанности уже третий месяц. Напомним, что 22 декабря Совет Безопасности ООН принял проект резолюции, предложенный арабскими странами, направленный на облегчение поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. За резолюцию проголосовали 13 стран, воздержались Россия и США.
Для принятия резолюции требовалось девять голосов членов Совбеза, при этом ни один из постоянных членов СБ ООН не должен был выступить против нее. Россия предложила поправку, призывающую к немедленному прекращению боевых действий, однако США заблокировали ее.
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