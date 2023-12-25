Владимир Путин заявил о последовательном укреплении технологического суверенитета стран ЕАЭС

Технологическая самостоятельность стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) последовательно укрепляется, а интеграционная информационная система успешно развивается. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
"Сотрудничество в области науки и техники активизируется, и технологическая самостоятельность государств ЕАЭС последовательно укрепляется. Общими усилиями наших стран продвигается цифровая повестка, включая успешное развитие интеграционной информационной системы. Мы разрабатываем и внедряем единые стандарты обмена данными и правила цифровой коммерции", — отметил президент.
По его словам, лидеры стран ЕАЭС также планируют подписать протокол о внесении изменений в договор о таможенном кодексе объединения, касающийся регулирования внешней электронной торговли, по итогам текущего заседания, сообщает ТАСС.
"Повестка нынешнего заседания Высшего совета включает и другие важные вопросы интеграционного взаимодействия. Среди них — координация макроэкономической политики, снятие оставшихся ограничений и барьеров во взаимной торговле, улучшение антидемпинговых механизмов, развитие общего рынка услуг, сближение правового регулирования в сфере естественных монополий. Соответствующие соглашения уже согласованы и будут утверждены нашими решениями сегодня", — добавил глава государства.
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