Владимир Путин заявил о последовательном укреплении технологического суверенитета стран ЕАЭС

Технологическая самостоятельность стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) последовательно укрепляется, а интеграционная информационная система успешно развивается. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

"Сотрудничество в области науки и техники активизируется, и технологическая самостоятельность государств ЕАЭС последовательно укрепляется. Общими усилиями наших стран продвигается цифровая повестка, включая успешное развитие интеграционной информационной системы. Мы разрабатываем и внедряем единые стандарты обмена данными и правила цифровой коммерции", — отметил президент.

По его словам, лидеры стран ЕАЭС также планируют подписать протокол о внесении изменений в договор о таможенном кодексе объединения, касающийся регулирования внешней электронной торговли, по итогам текущего заседания, сообщает ТАСС.