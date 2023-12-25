Срочную службу в погранвойсках ФСБ разрешили проходить россиянам

После подписания президентом Российской Федерации Владимиром Путиным соответствующего закона, призывникам было предоставлено право проходить срочную службу в пограничных войсках Федеральной службы безопасности (ФСБ). Информация о данном документе опубликована на портале правовой информации, как сообщает "Уралинформбюро".

В законе четко указано, что возможность служить в рядах пограничников не предоставляется всем категориям граждан. Запрет распространяется на лиц, признанных иностранными агентами, обладателей иностранного гражданства или видов на жительство в других странах, осужденных с непогашенной судимостью, а также тех, кто употреблял наркотические или психотропные вещества без медицинского назначения, сообщает "Уралинформбюро".

Эти изменения в законе о деятельности ФСБ были предложены депутатами Государственной Думы РФ, Александром Хинштейном и Василием Пискаревым. Последний отметил, что ранее пограничные войска комплектовались срочниками, подчеркивая, что служба на границе и охрана рубежей Родины считались чрезвычайно почетными. В октябре 2022 года гражданам России с образованием не ниже среднего профессионального, включая срочников не находящихся в запасе, была предоставлена возможность служить в органах ФСБ по контракту.