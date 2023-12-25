Владимир Путин провел встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу

Президент России Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу в ходе посещения предприятия "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Перед самой встречей Путин принял участие в церемонии поднятия флага на фрегате "Адмирал Головко". Также, с использованием видеосвязи, президент присоединился к аналогичной церемонии на малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и морском тральщике "Лев Чернавин", сообщает "Звезда".
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