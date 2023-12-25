Губернатор Антон Алиханов и генеральный директор ПАО "Росети" Андрей Рюмин провели обсуждение перспектив развития энергетического комплекса на ближайшие два года. Компания направит инвестиции в размере 6,3 миллиарда рублей на реализацию этих планов. Рюмин подчеркнул, что в период с 2025 по 2026 год дочернее предприятие "Россети Янтарь" выделит средства для возведения подстанции 110 кВ под названием "Заводская" с мощностью 126 МВА. Эта инфраструктура обеспечит надлежащее электроснабжение для предприятия "РЭНЕРА-Энертек", необходимое для будущего производства систем накопления энергии.
В рамках этого проекта также планируется продолжение модернизации сетей и расширение подстанции 110 кВ "Космодемьянская". Еще один значимый проект связан с реконструкцией моста через реку Преголя в Калининграде. В непосредственной близости от моста будут построены два перехода — для автомобильного и железнодорожного движения.
В рамках этого процесса около 38 кабельных линий электропередачи будут перестроены, а также проведена реконструкция воздушной линии электропередачи 110 кВ, обеспечивающей электроснабжение центральных районов города, сообщает "Агенство Бизнес Новостей".
Завершая беседу, генеральный директор отметил, что в текущем году "Россети" успешно завершили масштабную программу по реконструкции распределительных сетей в столице региона, включая более 300 объектов. Это, как подчеркнули в региональном правительстве, содействует улучшению качества обслуживания и снижению общих потерь электроэнергии.
Посол РФ: Запад впервые опробовал сценарий цветной революции в Сербии
Беспорядки в Сербии не представляют собой нового явления; именно в этой стране Запад впервые попробовал сценарий цветной революции с элементами гибридной войны.
Отсутствие акций против россиян в НХЛ объяснили на Украине
Главный тренер сборной Украины по хоккею Дмитрий Христич объяснил отсутствие проведения акций против российских игроков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Срочную службу в погранвойсках ФСБ разрешили проходить россиянам
После подписания президентом Российской Федерации Владимиром Путиным соответствующего закона, призывникам было предоставлено право проходить срочную службу в пограничных войсках Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Владимир Путин провел встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу
Президент России Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу в ходе посещения предприятия "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.