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6,3 млрд рублей вложат
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 18:02

6,3 млрд рублей вложат "Россети" в энергокомплекс Калининградской области

Губернатор Антон Алиханов и генеральный директор ПАО "Росети" Андрей Рюмин провели обсуждение перспектив развития энергетического комплекса на ближайшие два года. Компания направит инвестиции в размере 6,3 миллиарда рублей на реализацию этих планов. Рюмин подчеркнул, что в период с 2025 по 2026 год дочернее предприятие "Россети Янтарь" выделит средства для возведения подстанции 110 кВ под названием "Заводская" с мощностью 126 МВА. Эта инфраструктура обеспечит надлежащее электроснабжение для предприятия "РЭНЕРА-Энертек", необходимое для будущего производства систем накопления энергии.

В рамках этого проекта также планируется продолжение модернизации сетей и расширение подстанции 110 кВ "Космодемьянская". Еще один значимый проект связан с реконструкцией моста через реку Преголя в Калининграде. В непосредственной близости от моста будут построены два перехода — для автомобильного и железнодорожного движения.

В рамках этого процесса около 38 кабельных линий электропередачи будут перестроены, а также проведена реконструкция воздушной линии электропередачи 110 кВ, обеспечивающей электроснабжение центральных районов города, сообщает "Агенство Бизнес Новостей".

Завершая беседу, генеральный директор отметил, что в текущем году "Россети" успешно завершили масштабную программу по реконструкции распределительных сетей в столице региона, включая более 300 объектов. Это, как подчеркнули в региональном правительстве, содействует улучшению качества обслуживания и снижению общих потерь электроэнергии.

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