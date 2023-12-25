РПЦ: молчание Запада в ответ на призывы в ООН защитить УПЦ циничное

Реакция представителей западных стран на обращение в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций по защите гонимой властями Украинской православной церкви была охарактеризована как "полное и циничное молчание", что, по мнению замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанга Кипшидзе, формирует "непробиваемую стену" в отношении УПЦ. Кипшидзе выразил удивление отсутствием реакции со стороны западных лидеров и подчеркнул, что игнорирование представленных фактов и полное отсутствие признания нарушений, совершаемых украинской политической властью, создают преграду для диалога.

Замглавы синодального отдела также подчеркнул, что текущий кризис в системе международных отношений и недостаточная эффективность универсальных механизмов правовой защиты, включая защиту религиозных прав, неизбежно приведут к изменениям в данной сфере. Он выразил мнение о том, что будущее может принадлежать региональным механизмам, которые в настоящее время активно формируются, сообщает ТАСС.

Кипшидзе рассказал о своем участии в заседании СБ ООН, проведенном по инициативе России из-за гонений на УПЦ, где он призвал к тому, чтобы Совет Безопасности, временно отложив политические разногласия, защитил обычных верующих от непревзойденных репрессий.

Активная кампания против канонической УПЦ на Украине включает поощрение перехода ее религиозных общин под юрисдикцию так называемой Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических структур. В октябре 2023 года Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, инициированный президентом Владимиром Зеленским, направленный на запрет УПЦ.