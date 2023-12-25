Порядка 300 тыс. туристов на новогодних праздниках ожидают в Свердловской области

Примерно 300 тысяч человек ожидаются в Свердловской области в период новогодних праздников. Такой прогноз был озвучен директором департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмирой Тукановой на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС. Изначально власти региона планировали посещение более 200 тысяч человек во время новогодних каникул 2022 года.

"По прогнозам экспертов, количество туристов, посещающих регион, увеличится до приблизительно 300 тысяч человек. Они представляют собой граждан других регионов России, в основном из соседних областей, которые планируют провести два-три дня в формате новогодних выходных у нас во время зимних каникул", — отметила Туканова, уточнив, что это ожидается в период с конца декабря по 8 января 2024 года.

Директор также подчеркнула, что на новогодние выходные в Екатеринбурге и Свердловской области забронированы 95% туров, отелей и загородных размещений. Загруженность горнолыжных комплексов Среднего Урала почти достигает 100%, включая горнолыжный курорт "Гора Белая", комплексы "Уктус" и "Богатырек", а также горы Ежовая и Волчиха.

"Интерес к горнолыжным комплексам остается высоким, учитывая благоприятные погодные условия для катания на лыжах", — подчеркнула директор департамента.

В 2023 году было зафиксировано около 3,5 миллиона туристических поездок в регион, и более 26 тысяч иностранных граждан посетили Свердловскую область. Ранее власти выделили более 500 миллионов рублей из федерального бюджета на развитие туристической сферы, включая развитие прибрежных зон, маршрутных сетей и туристического центра в Екатеринбурге.