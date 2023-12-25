Тарифы на ЖКУ в период новогодних праздников предложили снизить в Госдуме

Член комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский высказал предложение о снижении тарифов на коммунальные услуги для различных социальных категорий граждан во время новогодних праздников.

Инициатива направлена в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. В своем обращении депутат подчеркнул, что данное предложение способствовало бы уменьшению финансового бремени в период новогодних праздников, особенно для тех слоев населения, которые являются наиболее уязвимыми, сообщает "Агенство Бизнес Новостей".

Также предлагается оказать помощь неработающим пенсионерам. Александр Якубовский предлагает реализовать данное предложение в период новогодних выходных с 2024 по 2025 год.