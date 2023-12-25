В 2023 году в России произошло почти 300 ЧС

Количество нештатных ситуаций, произошедших в России в текущем 2023 году, приближается к отметке в 300, как сообщили в пресс-службе МЧС РФ ТАСС. С начала текущего года зафиксировано 288 чрезвычайных ситуаций и более 3,8 тысячи инцидентов в общей сложности, сообщает ТАСС.
Общее количество чрезвычайных ситуаций остается ниже средних показателей за предыдущие годы. МЧС отмечает значительное сокращение числа погибших в чрезвычайных ситуациях, практически в 2,5 раза, по сравнению с предыдущим периодом.
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