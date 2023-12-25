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В 2024 году в Якутии планируют запустить детский телеканал
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 8:39

В 2024 году в Якутии планируют запустить детский телеканал

В 2024 году в Якутии появится детский телеканал, как сообщил журналистам глава республики Айсен Николаев. Он поставил задачу перед правительством и национальной вещательной компанией "Саха": до 1 сентября 2024 года запустить телеканал, ориентированный на детскую аудиторию. НВК "Саха" заявили, что к 1 июня канал будет готов, и Николаев выразил свою поддержку этой инициативе.

По информации пресс-службы регионального правительства, содержание телеканала будет включать разнообразные форматы, такие как программы, видеоблоги и видеоролики. Главная цель создания канала - способствовать формированию гармоничной личности ребенка и развивать национальную идентичность, сообщает ТАСС.

Николаев подчеркнул, что в условиях широкого спектра вызовов, включая информационную борьбу и борьбу за влияние на подрастающее поколение, важно воспитывать молодежь как знающих, образованных граждан и патриотов своей страны. Он объявил 2024 год Годом детства и выразил необходимость провести значительную работу в этом направлении, включая запуск детского телеканала. Глава Якутии подчеркнул, что контент канала должен быть увлекательным для детей и включать разнообразные языки народов республики.

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