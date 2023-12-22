Ученые разработали портативные нейлоновые импланты для восстановления поврежденных нервов

Ученые из Первого МГМУ имени И. М. Сеченова и Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН разработали портативные нейлоновые импланты для восстановления поврежденных нервов. Используя кондуиты — крошечные цилиндры, заполненные нейлоновыми нановолокнами, они предложили метод соединения разорванных нервов. Этот инновационный имплант, способствуя активному росту нервных клеток, может эффективно восстанавливать функции нервов после травм.

Особенности нового импланта включают использование нейлоновых нановолокон, что обеспечивает биосовместимость и низкую токсичность материала. Имплант сохраняет стабильность при хранении, не токсичен и не разлагается в организме в течение времени, необходимого для регенерации, сообщает Газета.Ру.

Такие импланты актуальны при травмах нервов, в том числе в случаях, когда протяженность разрыва превышает 10 миллиметров, и традиционные методы оказываются неэффективными. Ученые считают, что их разработка изменит подход к нейрореконструкции, предоставив более эффективные средства восстановления после травм нервов.