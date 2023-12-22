Ученые из России создали новые материалы для теплозащиты космических аппаратов

Ученые из России создали новые материалы на основе гафния, циркония, углерода и азота для теплозащиты космических аппаратов. Эти материалы могут также стать компонентами матричного ядерного топлива.

Разработанные гафний-циркониевые карбонитриды обладают высокой теплопроводностью и прочностью, превосходя карбиды циркония и гафния. Добавление азота улучшило их окислительную стойкость при высоких температурах, что делает их перспективными для использования в атомной энергетике и космической промышленности. Ученые подчеркивают возможность применения этих материалов в тепловой защите космических кораблей и как альтернативы карбиду кремния в ядерном топливе, сообщает ТАСС.