Ученые из России создали новые материалы для теплозащиты космических аппаратов

Ученые из России создали новые материалы на основе гафния, циркония, углерода и азота для теплозащиты космических аппаратов. Эти материалы могут также стать компонентами матричного ядерного топлива.
Разработанные гафний-циркониевые карбонитриды обладают высокой теплопроводностью и прочностью, превосходя карбиды циркония и гафния. Добавление азота улучшило их окислительную стойкость при высоких температурах, что делает их перспективными для использования в атомной энергетике и космической промышленности. Ученые подчеркивают возможность применения этих материалов в тепловой защите космических кораблей и как альтернативы карбиду кремния в ядерном топливе, сообщает ТАСС.
Ученые из Финляндии разработали инновационный вид кофе
Ученые из Финского государственного научно-исследовательского центра (VTT) в Эспоо разработали инновационный вид кофе под названием Beanless Coffee (кофе без зерен). Этот продукт получен из клеток кофейного дерева и обжаривается при использовании лазерных лучей.
Археологи обнаружили в Перу 29 ранее неизвестных геоглифов
В Перу археологи из Национального университета Ики Сан-Луиса Гонзаги обнаружили 29 ранее неизвестных геоглифов, изображающих кошек и антропоморфные фигуры в регионе Ика. Исследование проводилось с применением беспилотных летательных аппаратов, позволивших выявить рисунки размером до 37 метров.
Ученые выяснили, что запах женских слез снижает агрессивное поведение мужчин
Новое исследование в журнале PLOS Biology выявило, что запах женских слез способен снизить агрессивное поведение мужчин. Исследование, проведенное Шани Агроном из Института науки Вейцмана в Израиле, выявило, что запах слез приводит к уменьшению активности мозга, ответственной за агрессию, что приводит к более спокойному поведению.
Профессор Клименко сообщает от опасности употребления даже небольшого количества алкоголя
Профессор Татьяна Клименко предостерегает от опасности употребления даже небольших количеств алкоголя, считая его ядом для организма. Она подчеркивает отсутствие безопасной дозы алкоголя и связывает увеличение его потребления с риском негативного воздействия на мозг.