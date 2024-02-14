Нейросеть от "Хардберри-Русфактор", обрабатывающая данные с дронов, способна определять с высокой точностью технику противника на поле боя. Сеть, получившая название НАКА, создана отечественными программистами, сообщает РИА Новости. Про тонкости работы новой системы агентству расссказал Алексей Герман, гендиректор компании-разработчика.

Одна из других уже известных новинок фирмы — это дрон-конвертоплан "Ловкий", способный разгоняться до 200 км/час.

Для новинки будет работа и на гражданке, говорят разработчики. Например ей смогут пользоваться фермеры на сельскохозяйственных дронах для поиска потерявшихся животных.